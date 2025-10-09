Россиянка завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная», ей дали выступить с лентой России

Девизом своей жизни Оксана считает фразу «Верить и не сдаваться». Уроженка небольшой деревни в Брянской области, она выросла в многодетной семье, где мать работала дояркой. Сегодня Оксана успешная предпринимательница, обладательница титулов «Первая вице-миссис Россия 2025» и «Четвертая вице-миссис Вселенная», а также счастливая жена и мама. Врачи не давали ей надежды на рождение ребенка из-за последствий онкологического заболевания у супруга, однако в 40 лет она стала мамой — на свет появился сын Лев.