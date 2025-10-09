Россиянка завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная», ей дали выступить с лентой России

Россиянка вошла в число победительниц конкурса красоты «Миссис Вселенная».
Россиянка Оксана Ильичева завоевала титул «4-я Вице-Миссис Вселенная» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2025» (Mrs Universe). Впервые с 2022 года организаторы одного из самых престижных международных конкурсов красоты позволили жительнице России выступать с лентой своей страны. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба национального конкурса красоты.
«Сегодня, 8 октября, в Маниле (Филиппины) состоялся грандиозный финал международного конкурса красоты “Миссис Вселенная 2025” (Mrs Universe). Впервые с 2022 года представительница России смогла выступить с лентой своей страны, что стало наивысшим доказательством того, что красота остается вне политики. Нашу страну представляла 42-летняя жительница Москвы Оксана Ильичева, которая завоевала один из главных титулов, став “4-й Вице-Миссис Вселенная”, — заявили URA.RU в пресс-службе “Миссис Россия Мира”.
Оксана Ильичева поделилась своими впечатлениями от участия в престижном международном конкурсе красоты, отметив, что до сих пор не может осознать тот факт, что вошла в число пяти лучших финалисток одного из самых авторитетных и требовательных состязаний подобного рода в мире. По ее словам, конкуренция с 120 участницами, представляющими самых красивых, успешных и талантливых женщин различных стран, оказалась крайне напряженной.
Девизом своей жизни Оксана считает фразу «Верить и не сдаваться». Уроженка небольшой деревни в Брянской области, она выросла в многодетной семье, где мать работала дояркой. Сегодня Оксана успешная предпринимательница, обладательница титулов «Первая вице-миссис Россия 2025» и «Четвертая вице-миссис Вселенная», а также счастливая жена и мама. Врачи не давали ей надежды на рождение ребенка из-за последствий онкологического заболевания у супруга, однако в 40 лет она стала мамой — на свет появился сын Лев.
Международный конкурс «Миссис Вселенная 2025» (Mrs Universe 2025) проходил с 1 по 8 октября в Маниле. За титул боролись 125 участниц в возрасте от 18 до 60 лет, прибывших из разных государств. В финальном шоу конкурсантки представили национальные костюмы, а также вышли в коктейльных и вечерних платьях. Традиционно центральным вопросом конкурса стала тема борьбы с домашним насилием.
Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Он был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
