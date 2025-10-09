Мощный снегопад обрушился на Камчатку

Обильные осадки засыпали сразу несколько районов полуострова.
Мощный снегопад и штормовой ветер парализовали движение общественного транспорта на Камчатке. Как сообщают telegram-каналы, из-за гололеда и снежных заносов автобусы не могут подняться на сопки в нескольких районах полуострова. По данным Amur Mash, тяжелая ситуация сложилась в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, Елизове, а также Усть-Большерецком и Мильковском округах.
«Обильные осадки засыпали сразу несколько районов полуострова. Плюс ко всему белому безобразию — ветер до 30 м/с и гололед на дорогах», — говорится в сообщении. В паблике отмечают, что снежная буря не только осложнила движение автобусов, но и привела к многочисленным авариям на трассах региона.
Снежный покров зафиксирован на 60% площади Российской Федерации, и, как ожидается, до конца недели существенных изменений не произойдет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, практически вся территория Дальневосточного федерального округа сейчас покрыта снегом. Исключение составляют Амурская область, южные районы Хабаровского края и Приморский край, где снежный покров пока не установился из-за аномально высоких для данного времени года температур.