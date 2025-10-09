Мощный снегопад обрушился на Камчатку

Снежный покров зафиксирован на 60% площади Российской Федерации, и, как ожидается, до конца недели существенных изменений не произойдет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, практически вся территория Дальневосточного федерального округа сейчас покрыта снегом. Исключение составляют Амурская область, южные районы Хабаровского края и Приморский край, где снежный покров пока не установился из-за аномально высоких для данного времени года температур.