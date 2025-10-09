Ричмонд
Возможный импичмент Пашиняна: что известно

К импичменту Пашиняна присоединились 34 депутата.

Источник: Комсомольская правда

Для импичмента премьер-министра Армении Никола Пашиняна не хватает двух голосов: инициативу поддержали уже 34 депутата из необходимых 36. Об этом сообщил глава фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

«С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата», — написал Мамиджанян в соцсети.

Ранее в подготовленном фракцией «Честь имею» проекте заявления говорилось, что правительство Пашиняна не только не справилось с выполнением собственных обязательств, «грубо отклонившись от утвержденной парламентом программы», но и продемонстрировало «неспособность адекватно отвечать на угрозы национального масштаба», зачастую провоцируя возникновение новых проблем.

При этом сам Пашинян заявлял, что он и его команда строят Четвертую республику «с опорой на мир». Премьер также заявил, что все выборы в Третьей республике были небесспорными, а в новой системе «их нельзя будет подделать».

