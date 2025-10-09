Ричмонд
Директор по России ГосдепаСША прибыл в Москву для переговоров о работе дипмиссий

Питер Андреоли, директор офиса по России Госдепартамента США, прибыл в Москву для проведения консультаций с американскими дипломатами в посольстве. Об этом стало известно в среду, 8 октября.

Как сообщили в американском диппредставительстве, визит направлен на обсуждение вопросов функционирования посольств обеих стран.

В рамках визита Андреоли также провел ряд ограниченных встреч, в том числе в Министерстве иностранных дел России, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в среду, 8 октября, прибыл в Республику Таджикистан с государственным визитом. Там он будет находиться три дня, с 8 по 10 октября. В рабочую программу включено участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседание Совета глав государств СНГ.

1 сентября текущего года Путин приезжал в Пекин. Рабочий день президента России в китайском городе Тянцзин продлился 14 часов: он начался около 11:00 и закончился после полуночи по пекинскому времени. За это время российский глава принял участие в заседании саммита глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в заседании в формате ШОС+.

