Директор по России ГосдепаСША прибыл в Москву для переговоров о работе дипмиссий

1 сентября текущего года Путин приезжал в Пекин. Рабочий день президента России в китайском городе Тянцзин продлился 14 часов: он начался около 11:00 и закончился после полуночи по пекинскому времени. За это время российский глава принял участие в заседании саммита глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в заседании в формате ШОС+.