Больше половины России заволокло снегом

Эксперт пояснил, что практически весь Дальневосточный федеральный округ уже перешел в зимний режим — исключение составляют только Амурская область, южные районы Хабаровского края и Приморье, где температура воздуха пока превышает климатическую норму. По прогнозу синоптика, к концу недели и эти территории окажутся под снегом.