Больше половины России заволокло снегом

Снежный покров в начале октября зафиксирован на 60% территории России. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, до конца недели ситуация останется без изменений.

Площадь снега в некоторых регионах к концу недели немного увеличится.

«Высота снежного покрова везде различается, в Якутии он довольно серьезный и составляет тут уже 13−18 см. А на Таймыре — 14−16 см», — рассказал Вильфанд ТАСС.

Эксперт пояснил, что практически весь Дальневосточный федеральный округ уже перешел в зимний режим — исключение составляют только Амурская область, южные районы Хабаровского края и Приморье, где температура воздуха пока превышает климатическую норму. По прогнозу синоптика, к концу недели и эти территории окажутся под снегом.

В Сибирском федеральном округе снежный покров также установлен в большинстве регионов, на востоке Уральского округа и в Ханты-Мансийском автономном округе зима также уже вступила в свои права — площадь снежного слоя здесь немного увеличится в ближайшие дни.

В сентябре 2025 года специалисты уже сообщали о выпадении первого снега на 15−20% территории России, в основном на севере Сибири и Дальнего Востока. Тогда толщина снежного покрова в некоторых регионах достигала 20 сантиметров, а причиной называли устойчивое похолодание.

