На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

Сутками ранее в том же районе регистрировалось 15 афтершоков, три из которых были ощутимы. По данным вулканологов, после мощного землетрясения 30 июля активность исполинов заметно возросла. Сейчас под наблюдением учёных находятся сразу шесть вулканов — Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников.