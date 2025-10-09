Общественная палата предупредила о штрафах за отзыв из отпуска

Машаров подчеркнул, что отказ сотрудника прервать свой отпуск не является нарушением трудовой дисциплины. Работодатель не вправе уволить такого работника по инициативе или трактовать его отказ как прогул или утрату доверия. Также собеседник агентства напомнил, что перечень оснований для отзыва из отпуска законом не установлен, однако на практике это происходит во время проверок или экстренных ситуаций, требующих присутствия сотрудника.