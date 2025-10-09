Общественная палата предупредила о штрафах за отзыв из отпуска

За принуждение к выходу из отпуска работодателям грозят штрафы.
Работодателям в России грозят штрафы до 50 тысяч рублей за нарушение порядка отзыва сотрудников из отпуска. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его данным, предусмотренная законом санкция применяется, если работодатель пытается вернуть сотрудника из отпуска без его согласия.
«Действующим трудовым законодательством предусмотрен отзыв работника из отпуска, но главное условие — наличие согласия. За нарушение существующих норм грозит штраф по ч. 1 статьи 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа. Для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей», — сообщил Машаров, передает ТАСС.
Машаров подчеркнул, что отказ сотрудника прервать свой отпуск не является нарушением трудовой дисциплины. Работодатель не вправе уволить такого работника по инициативе или трактовать его отказ как прогул или утрату доверия. Также собеседник агентства напомнил, что перечень оснований для отзыва из отпуска законом не установлен, однако на практике это происходит во время проверок или экстренных ситуаций, требующих присутствия сотрудника.
Кроме того, определенные категории работников не могут быть отозваны из отпуска ни при каких условиях. К ним относятся несовершеннолетние, беременные женщины и лица, занятые на вредных или опасных работах. Эти ограничения установлены частью 3 статьи 125 Трудового кодекса РФ.