«Баня, детская площадка и бомбоубежище»: что нашли в собственности певца Покровского*

Загородный дом с бомбоубежищем в Рузском районе Подмосковья, расположенный на территории бывшей воинской части, мог быть переписан на супругу Татьяну участника рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*. Об этом пишет RT.
По данным RT, певец купил землю под коттедж в 2002 году, позже на ней построили дом. Однако в январе 2024-го владельцем недвижимости на основании брачного договора стало другое лицо. По версии экспертов, это может быть способом вывести активы из-под действия закона об иноагентах.
Спустя два года, согласно сведениям из базы «Контур. Фокус», владельцы недвижимости в указанной локации учредили Союз собственников недвижимости (ССН) «Таблово-2» для управления активами, который является аналогом садоводческого некоммерческого товарищества.
С момента учреждения указанного объединения собственников Покровский* входил в его состав.
Большой загородный дом с баней и детской площадкой был построен на объединенном участке, о приобретении которого музыкант рассказывал журналистам еще в 2018 году. Факт покупки нескольких наделов и их объединения подтверждается выписками из Росреестра.
Кроме этого, стало известно, что Покровский* собственноручно посадил на участке деревья, разбил клумбы и старался каждый Новый год встречать там же. Особой достопримечательностью называли настоящее бомбоубежище, которое он планировал переделать в баню, но передумал.
Как пояснил бывший глава сельского поселения Волковское Владимир Пинте, элитный поселок был построен на месте военной части, и бомбоубежище Покровского* — это наследство именно от нее.
По словам одной из жительниц поселка, дом певца уже несколько лет пустует.
Ранее Покровский*, по информации СМИ, переписал на жену московскую квартиру стоимостью 25,7 млн рублей. Кроме того, осенью 2024 года у него образовалась налоговая задолженность свыше 400 тысяч рублей, которую он позже погасил, чтобы не допустить ареста имущества.
Накануне редкий автомобиль Bentley Arnage класса люкс, с 2003 года принадлежавший иноагенту Максиму Галкину*, перестал находиться в его собственности.
* — Включен в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.