В Иркутске 9 октября похододает до +4 градусов

В Иркутске 9 октября похододает до +2…+4 градусов. На небе будет облачно, осадков в виде дождя и мокрого снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Гидрометцентре, ветер северный с переходом на северо-западный и порывами до 3−8 м/с.
— Местами в Приангарье пройдет мокрый снег. Порывы северо-западного и северо-восточного ветра достигнут 5−10 м/с, — пояснили синоптики.
Днем воздух в регионе прогреется до 0…+5 градусов, при облачной погоде похолодает до −2…-7. А на Байкале 9 октября будет дуть сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Столбик термометра у озера поднимется лишь до +1…+6 градусов.
