В Иркутске 9 октября похододает до +4 градусов

В Иркутске 9 октября похододает до +2…+4 градусов. На небе будет облачно, осадков в виде дождя и мокрого снега не ожидается. Как сообщили КП-Иркутск в Гидрометцентре, ветер северный с переходом на северо-западный и порывами до 3−8 м/с.