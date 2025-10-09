Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана

— Я с гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали (договоренности — прим. «ВМ») по первому этапу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру, — говорится в сообщении.