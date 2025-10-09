Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом он написал четверг, 9 октября, в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников и вывод израильских войск до согласованной линии. Трамп выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».
— Я с гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали (договоренности — прим. «ВМ») по первому этапу нашего мирного плана. Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру, — говорится в сообщении.
5 октября Трамп сообщил, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию.
При этом ХАМАС официально подтвердил готовность передать контроль над сектором Газа палестинскому комитету, состоящему из независимых технократов. Движение также выразило готовность освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с 20-пунктным планом, предложенным главой Белого дома.