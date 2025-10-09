Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нам не нужно быть врагами»: В Конгрессе США сделали заявление об отношениях с РФ

Конгрессвумен Луна: РФ и США должны поддерживать диалог ради всего мира.

Источник: Комсомольская правда

По словам конгрессвумен Анны Паулины Луны, США и России необходимо продолжать диалог в интересах всего мира и избегать вражды. Это заявление прозвучало перед ее встречей с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

«Нашим странам не нужно быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем. Я знаю, что я не единственная в конгрессе или в Америке, кто считает, что поддержание этого диалога крайне важно», — написала Луна в аккаунте соцсети X.

По ее словам, торговый и миротворческий диалог с Россией важен для всего мира, а не только для американцев. Луна также подчеркнула, что вместе с коллегами ожидает встречи с главой РФПИ.

Кроме этого, ранее Луна обнародовала заявление, в котором утверждается о ежемесячных банковских переводах в Саудовскую Аравию Владимира Зеленского на сумму около 50 миллионов долларов.