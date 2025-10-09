Россия резко сократила квоты на временное проживание для иностранцев в 2026 году

Масштабные изменения произошли в миграционном законодательстве России с начала 2025 года. Для одних иностранцев изменились правила въезда в РФ, других обязали регистрироваться в специальном приложении «Амина». А выдворять нарушителей из страны стало гораздо проще. Об этих и других изменениях «Вечерней Москве» рассказали в главном управлении МВД по Москве.