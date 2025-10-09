Ричмонд
Россия резко сократила квоты на временное проживание для иностранцев в 2026 году

Правительство России существенно сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание (РВП) для иностранных граждан и лиц без гражданства на 2026 год. Согласно распоряжению кабмина, в следующем году будет выдано всего 3 802 РВП, распределенных по регионам страны.

Это значительное снижение по сравнению с предыдущими годами: на 2025 год квота составляла 5,5 тысячи разрешений, а в 2024 году она была почти вдвое больше — 10 595.

Данное решение связано с низким уровнем освоения квот. По данным МВД, за январь-июль 2025 года было использовано лишь 17,5 процента от установленной квоты, в основном из-за несоответствия претендентов предъявляемым критериям.

Как и ранее, наибольшее количество разрешений в 2026 году придется на столичный регион: 500 для Москвы, 250 для Московской области и 100 для Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Масштабные изменения произошли в миграционном законодательстве России с начала 2025 года. Для одних иностранцев изменились правила въезда в РФ, других обязали регистрироваться в специальном приложении «Амина». А выдворять нарушителей из страны стало гораздо проще. Об этих и других изменениях «Вечерней Москве» рассказали в главном управлении МВД по Москве.