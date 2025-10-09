Ричмонд
Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договорённости по мирному плану

Израиль и ХАМАС заключили договор по первому этапу мирного плана.

Источник: Комсомольская правда

Подписание первого этапа мирного плана представителями Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС состоялось, о чем сообщил президент США Дональд Трамп.

«Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру», — написал Трамп в Truth Social.

Кроме этого, достижение соглашения о прекращении огня в Газе было подтверждено движением ХАМАС в официальном заявлении.

При этом движение ХАМАС обратилось с призывом к президенту США и лидерам арабских и исламских государств, чтобы не допустить уклонения Израиля от выполнения достигнутых договоренностей. Также ХАМАС поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество, а также президента США — за содействие в прекращении огня и выводе израильских войск из Газы.

Напомним, что накануне Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не начнет новую войну.

