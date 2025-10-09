Жители Иркутска считают «достойной» пенсию в 48900 рублей

Жители Иркутска считают «достойной» пенсию в 48 900 рублей. По сравнению с февралем этого года, их мнение изменилось. Тогда респонденты хотели бы получать в пожилом возрасте 49 200 рублей. Это стало известно из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.