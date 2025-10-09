Жители Иркутска считают «достойной» пенсию в 48900 рублей

Жители Иркутска считают «достойной» пенсию в 48 900 рублей. По сравнению с февралем этого года, их мнение изменилось. Тогда респонденты хотели бы получать в пожилом возрасте 49 200 рублей. Это стало известно из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
— Средний размер достойной пенсии в России составляет 49 800 рублей. Мужчины в основном рассчитывают на пенсию в 50 300 рублей, а женщины — на 49 400 рублей, — уточнили в пресс-службе сервиса.
Наиболее высокие ожидания дохода у жителей 35−45 лет, они хотят получать 51 500 рублей. Люди с высшим образованием ориентируются на такой же уровень заработка.
В пятерку лидеров попали жители Москвы с запросом в 52 500 рублей, а население культурной столицы рассчитывает на 51 900 рублей.