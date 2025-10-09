В Госдуме предложили ввести новые льготы для некоторых студентов

Ранее в России уже предлагались меры по расширению поддержки молодых семей. Так, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) выступило за расширение программы льготной ипотеки для молодых семей без детей при условии обязательства завести ребенка в течение определенного времени. Обсуждались также возможности выдачи беспроцентных ссуд молодым многодетным родителям и увеличение выплат по материнскому капиталу.