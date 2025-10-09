Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов

Против пенсионеров. В МВД предупредили о новой схеме мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Телефонные мошенники под видом работников поликлиники убеждают пенсионеров назвать персональные данные якобы для пересдачи анализов, говорится в материалах МВД. с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, неизвестные обзванивают пенсионеров, представляясь «сотрудниками поликлиники», и просят назвать персональные данные для того, чтобы дополнить «анкету» для пересдачи анализов.

После этого на телефон жертвы обмана поступают звонки от имени лжесиловиков, которые обвиняют в финансировании запрещенных организаций. Чтобы пресечь действия злоумышленников, собеседнику предлагают внести деньги на «безопасный счет».

По данной схеме аферисты уже обманули 89-летнюю пенсионерку. К женщине пришла соучастница схемы и занесла сумки для денег, после чего к ней пришел мужчина и забрал «посылку», в которой находилось 80 тысяч рублей.