В Самаре ввели ограничения на полеты

«Аэропорты: Самара (“Курумоч”), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Самаре, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
