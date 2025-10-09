В России вводят новый порядок обследования работников у психиатра: кого это коснется

Парламентарий отметила, что нововведение коснется тех категорий работников, деятельность которых сопряжена с повышенным уровнем риска. В их число вошли, в частности, педагоги водители, полицейские и пилоты. Если по старым правилам осмотр психиатра у работников таких категорий проводился раз в пять лет в рамках медосмотра, то теперь правила меняются. При возникновении необходимости работодатель теперь сможет инициировать направление специалиста на внеплановый медосмотр.