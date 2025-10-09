В России вводят новый порядок обследования работников у психиатра: кого это коснется

Уже с 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый порядок направления работодателем сотрудников на обследование к психиатру. Речь идет о внеплановом психиатрическом освидетельствовании. О нововведении в беседе с РИА Новости напомнила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
Парламентарий отметила, что нововведение коснется тех категорий работников, деятельность которых сопряжена с повышенным уровнем риска. В их число вошли, в частности, педагоги водители, полицейские и пилоты. Если по старым правилам осмотр психиатра у работников таких категорий проводился раз в пять лет в рамках медосмотра, то теперь правила меняются. При возникновении необходимости работодатель теперь сможет инициировать направление специалиста на внеплановый медосмотр.
«Граждане, работа которых связана с использованием сведений, составляющих гостайну, хотя и исключены из этого перечня, но при устройстве на работу обязаны пройти медицинский осмотр с участием врача-психиатра и представить справку работодателю», — цитируют депутата РИА Новости.
Осмотр должен проводиться комиссией из трех человек, а работодатель не оказывает влияния на решение, где будет проходить осмотр.
По мнению депутата, нововведение должно повысить норму безопасности для тех, кто несет ответственность за жизнь и здоровье других людей.
Ранее KP.RU сообщил, что с 1 сентября в РФ изменились правила получения охотничьего билета. Теперь новички и те, кто по каким-то причинам охотничьего билета лишился, но хочет его восстановить, будут обязаны проходить «проверку знаний». По-простому говоря, сдавать экзамен — на знание так называемого охотничьего минимума.
А с 1 ноября в РФ вступает в силу закон, который предоставляет налоговым органам право взыскивать с граждан задолженности по обязательным платежам — налогам, штрафам и другим сборам — без обращения в суд, если между налогоплательщиком и налоговой службой отсутствует спор.