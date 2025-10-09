От 14 до 50 лет: портрет среднестатистической роженицы составили врачи Приморья

— Это, конечно, немного поздновато, потому что все-таки индекс здоровья наших пациентов сегодня не совсем показательный. Но бывают ситуации, когда наши женщины приходят и рожают в 50 лет. Здесь, конечно, есть призыв все-таки отнестись к своему здоровью с достаточным пониманием. Первого ребенка иногда рожают и в 47 лет, и в 49, и в 50. Сегодня портреты достаточно многогранные, но большая часть все-таки юные пациенты. Это 14 лет и 16, — сообщила Татьяна Курлеева.