От 14 до 50 лет: портрет среднестатистической роженицы составили врачи Приморья

Врачи Приморья составили портрет среднестатистической роженицы. Как сообщила корр. ИА PrimaMedia главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии регионального министерства здравоохранения Татьяна Курлеева на пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню беременных, основной возраст женщин, рожающих в регионе, составляет 35 лет.
При этом, по словам главного врача Приморского краевого перинатального центра, возрастные границы материнства сегодня значительно расширились.
— Это, конечно, немного поздновато, потому что все-таки индекс здоровья наших пациентов сегодня не совсем показательный. Но бывают ситуации, когда наши женщины приходят и рожают в 50 лет. Здесь, конечно, есть призыв все-таки отнестись к своему здоровью с достаточным пониманием. Первого ребенка иногда рожают и в 47 лет, и в 49, и в 50. Сегодня портреты достаточно многогранные, но большая часть все-таки юные пациенты. Это 14 лет и 16, — сообщила Татьяна Курлеева.
Эксперт также отметила, что в настоящее время наблюдается возобновление востребованности такой специальности, как детский подростковый гинеколог. Несмотря на то что ее ранее перевели в разряд общего акушерства и гинекологии, сегодня существует объективная необходимость в узкопрофильных специалистах этого направления.
Напомним, в Приморье стали известны первые результаты масштабной репродуктивной диспансеризации. В 2025 году обследование прошли более 100 тысяч жителей края в возрасте от 18 до 49 лет. Интересно, что мужчин, проявивших внимание к своему репродуктивному здоровью, оказалось на 6% больше. При этом результаты обследований показали, что в дополнительной диагностике нуждаются 5% мужчин и 20% женщин.