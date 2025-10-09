«В выплатах мне отказали»: в Приморье прокуратура помогла вдове участника СВО восстановить права

Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку по обращению вдовы участника спецоперации и установила, что орган социальной поддержки населения края отказал ей в предоставлении материальной помощи в связи с гибелью мужа в зоне СВО. Ведомство не оставило это дело без внимания, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Я обратилась в органы социальной поддержки за выплатой материальной помощи в размере одного миллиона рублей. Мне отказали. Прокуратура Первомайского района провела проверку, подала иск в суд и выиграла дело. Выплату мне назначили», — рассказала Наталья Филанчук.
Свой отказ орган соцподдержки объяснил неверным применением положений изменившегося регионального законодательства. Однако после вмешательства прокуратуры справедливость все же восторжествовала, и женщина выплату получила в полном размере.
