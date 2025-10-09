Ричмонд
В России предложили обезопасить граждан при сделках с жильём: об инициативе

В Госдуме хотят страховать ответственность риелторов при сделках с жильём.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в интервью ТАСС выступил с инициативой внедрения в России системы страхования ответственности риелторов при осуществлении сделок с недвижимостью.

По словам депутата, отсутствие в законе понятия «риелтор» приводит к появлению на рынке сомнительных консультантов и мошенников.

«Если выяснится, что в договоре была ложная информация, за проверку которой риелтор взял деньги, или условия в квартире или доме не соответствуют заявленным, то потери для клиента должны быть компенсированы», — пояснил Кошелев.

Также, по мнению парламентария, риелторы должны автоматически нести ответственность в суде по спорам о сделках, в которых они участвовали.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой сдавать нераспроданные квартиры в соцаренду.