Глава ЦБ: «Банковское рабство» в России почти ушло в прошлое

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что практика «банковского рабства», когда работодатели вынуждали сотрудников пользоваться услугами определенных банков, практически ушла в прошлое. Об этом глава ЦБ заявила, выступая на форуме «Финополис-2025».
По ее словам, рост конкуренции благодаря технологиям позволил россиянам легче выбирать и менять финансовые организации, ориентируясь на лучшие сервисы.
Набиуллина также отметила, что доля безналичных платежей в России достигла 87,5 процента, что ставит страну в топ-пять экономик мира по этому показателю. Более того, 88,5 процентов финансовых услуг приобретаются россиянами в цифровом формате.
Глава ЦБ подчеркнула важность оживленных дискуссий вокруг инноваций, так как они стимулируют развитие технологий, выгодных как для экономики, так и для граждан, передает ТАСС.
Ранее Набиуллина сообщила, что признаков экономической рецессии в Российской Федерации нет, рост продолжается.
Также стало известно, что российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам после того, как Центробанк опустил ключевую ставку до 17 процентов годовых. Это следует из опроса кредитных организаций.