В Иркутске автопарк пополнился техникой для обслуживания трамваев и троллейбусов

Новый автомобиль имеет две площадки для осмотра контактной сети: одна стационарная и другая подъемная, которая вытягивается на 7 метров. Также имеются сиденья для команды, лестницы для безопасного подъёма, обогреватель и рации для связи с водителем и оператором автовышки.