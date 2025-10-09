Ричмонд
В Иркутске автопарк пополнился техникой для обслуживания трамваев и троллейбусов

Новый автомобиль имеет две площадки для осмотра контактной сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске автопарк пополнился техникой для обслуживания трамваев и троллейбусов. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, машина новая и устойчивая. Ее можно расположить горизонтально. Подъемник автомобиля может двигаться в вертикальном и горизонтальном направлении, что облегчает работу электромонтеров.

— На предприятии постепенно идет обновление подвижного состава. Также в автопарке в свободное время ремонтируют машины, которые передают на фронт, где служат наши земляки, — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.

Новый автомобиль имеет две площадки для осмотра контактной сети: одна стационарная и другая подъемная, которая вытягивается на 7 метров. Также имеются сиденья для команды, лестницы для безопасного подъёма, обогреватель и рации для связи с водителем и оператором автовышки.