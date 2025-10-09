Аэропорты Волгограда и Самары временно не принимают и не отправляют рейсы

Ночь с 8 на 9 октября выдалась неспокойной для авиации на юге-западе России. Сразу в двух крупных аэропортах — Волгограда и Самары — ввели временные ограничения на приём и вылет самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.