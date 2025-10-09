Исследование показало, что снижает риск когнитивных нарушений

«У участников с более сильным ощущением цели в жизни риск развития когнитивных нарушений был значительно ниже, чем у участников с более слабым… Кроме того, у участников с более сильным таким чувством когнитивные нарушения начинались в более позднем возрасте по сравнению с участниками с более слабым», — подчеркивается в исследовании.