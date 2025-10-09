Врач назвала причины слабости по утрам

«При гипотиреозе человек ощущает сонливость, вялость и трудности с концентрацией. Сюда же можно отнести сердечно-сосудистые факторы, к примеру, анемию или снижение давления. Дефицит железа, витамина B12 или магния ухудшает работу мышц и нервной системы, вызывая при этом усталость по утрам», — отметила Роженцова.