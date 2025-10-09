В Находке добиваются легализации морских перевозок для туристов

Транспортный прокурор оштрафовал перевозчика на 100 тысяч рублей за работу без лицензии и подал в суд иск с требованием признать перевозки незаконными до тех пор, пока не будут получены все необходимые документы. Параллельно прокуратура помогает предпринимателю правильно оформить лицензию, проводя разъяснительную работу и оказывая правовую поддержку.