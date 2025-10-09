В Находке добиваются легализации морских перевозок для туристов

Находкинская транспортная прокуратура провела проверку и выявила, что индивидуальный предприниматель незаконно организовывал морские прогулки для туристов в заливе Восток. Он использовал судно «Галина» для перевозок пассажиров без необходимой лицензии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Транспортный прокурор оштрафовал перевозчика на 100 тысяч рублей за работу без лицензии и подал в суд иск с требованием признать перевозки незаконными до тех пор, пока не будут получены все необходимые документы. Параллельно прокуратура помогает предпринимателю правильно оформить лицензию, проводя разъяснительную работу и оказывая правовую поддержку.
Благодаря ранее принятым мерам надзора двум другим предпринимателям, которые возили туристов по маршруту «база отдыха Песочница — остров Путятин», удалось легализовать свою деятельность. Они получили лицензии, застраховали свою ответственность и теперь готовятся возобновить перевозки с соблюдением всех требований безопасности.