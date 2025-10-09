В регионах РФ столкнулись с нехваткой препаратов от ревматизма

«В аптечном пункте мне сказали, что препараты с этанерцептом отсутствуют уже более трех недель, и порекомендовали обратиться к врачу, чтобы мне сменили терапию», — рассказала москвичка Валерия, предает газета «Известия». По ее словам, для изменения схемы лечения требуется решение врачебной комиссии, однако ей в этом пока отказывают. Пациентка также сообщила, что ей предложили денежную компенсацию за самостоятельную покупку препарата, однако сумма в 20 тысяч рублей для нее оказалась неподъемной.