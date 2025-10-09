Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Штраф, выписанный за неправильную парковку, можно обжаловать в течение 10 дней, подав жалобу и предоставив доказательства невиновности в ГАИ, рассказала РИА Новости управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
«Если автомобилист посчитает, что его наказали незаконно, в течение десяти дней он может обжаловать штраф. Для этого нужно составить и подать жалобу в ГАИ, сотрудник которой оформил постановление о штрафе и/или задержание авто, и приложить к ней доказательства невиновности (например, на парковочном месте не было опознавательных знаков “Инвалид”, и это доказывают фотографии или видео)», — рассказала юрист.
Юрист уточнила, что если в автоинспекции жалоба осталась без удовлетворения, нужно перенаправить ее в районный суд. Кроме того, в суде обжалуются постановления, вынесенные им, например, за нарушения, предусматривающие административный арест.
Также Спиридонова рассказала, что можно взыскать стоимость эвакуации, оплату штрафстоянки, а при желании и моральный вред, если эвакуация авто на штрафстоянку признана незаконной, например, если не было знака, место на парковке было не для инвалидов или инспектор нарушил процедуру.