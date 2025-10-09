Юрист рассказала, что делать водителю, несогласному со штрафом за парковку

«Если автомобилист посчитает, что его наказали незаконно, в течение десяти дней он может обжаловать штраф. Для этого нужно составить и подать жалобу в ГАИ, сотрудник которой оформил постановление о штрафе и/или задержание авто, и приложить к ней доказательства невиновности (например, на парковочном месте не было опознавательных знаков “Инвалид”, и это доказывают фотографии или видео)», — рассказала юрист.