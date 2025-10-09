Mastercard рискует скоро потерять товарный знак в России

В Роспатенте рассказали, что ждет MasterCard в 2026 году.
Американская корпорация Mastercard может лишиться права на использование своего товарного знака в России в 2026 году. Это следует из данных, полученных из электронной базы Роспатента. Согласно информации ведомства, срок действия регистрации логотипа истекает в сентябре следующего года.
«Товарный знак Mastercard в виде логотипа был подан в ведомство в 2016 году. Роспатент принял решение о регистрации знака в 2017 году сроком до сентября 2026 года», — передает РИА Новости.
Ситуация с правами на товарный знак Mastercard происходит на фоне ограничений, введенных международной платежной системой на российском рынке. В марте 2022 года Mastercard и Visa сообщили о приостановке операций в РФ из-за санкций. Позже директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заверила, что уже выпущенные в стране карты с продленным сроком действия отключаться резко не будут, и россияне смогут продолжать пользоваться ими внутри страны. Теперь судьба бренда Mastercard в России зависит от того, подаст ли компания документы на продление регистрации своего товарного знака.