Mastercard рискует скоро потерять товарный знак в России

Ситуация с правами на товарный знак Mastercard происходит на фоне ограничений, введенных международной платежной системой на российском рынке. В марте 2022 года Mastercard и Visa сообщили о приостановке операций в РФ из-за санкций. Позже директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заверила, что уже выпущенные в стране карты с продленным сроком действия отключаться резко не будут, и россияне смогут продолжать пользоваться ими внутри страны. Теперь судьба бренда Mastercard в России зависит от того, подаст ли компания документы на продление регистрации своего товарного знака.