Три полигона в Новосибирской области планируют закрыть в 2026 году

Круковский отметил, что полигон в Северном районе закончили реконструировать, но пока его не открыли, так как подъездную дорогу еще не построили. Вместе с этим в Доволенском, Купинском, Маслянинском и Чулымском районах в 2022—2024 годах появились четыре площадки временного накопления твердых коммунальных отходов. А в будущем пункты временного накопления построят в Сузунском, Мошковском, Ордынском и Чановском районах — для них уже разработана проектная документация.