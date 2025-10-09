Три полигона в Новосибирской области планируют закрыть в 2026 году

В Новосибирской области в 2026 году планируют закрыть три мусорных полигона — в Искитиме, «Левобережный» в Новосибирске и «Гусинобродский» в Новосибирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.
Как рассказал аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Круковский, на данный момент эксплуатируемые полигоны заполнены на 86 процентов. При этом на четырех полигонах — в Куйбышеве, Искитимском, Болотнинском и Краснозерском районах — заканчиваются свободные мощности.
— В 2030 году планируется вывести из обращения полигон в Краснозерском районе, в 2033 — в Бердске и Черепановском районе, в 2034 — в Чистоозерном, — добавил он.
Круковский отметил, что полигон в Северном районе закончили реконструировать, но пока его не открыли, так как подъездную дорогу еще не построили. Вместе с этим в Доволенском, Купинском, Маслянинском и Чулымском районах в 2022—2024 годах появились четыре площадки временного накопления твердых коммунальных отходов. А в будущем пункты временного накопления построят в Сузунском, Мошковском, Ордынском и Чановском районах — для них уже разработана проектная документация.