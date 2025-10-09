Дочь Кадырова получила от Путина грамоту

В декабре 2020 года Хадижат возглавила департамент дошкольного образования Грозного. До этого она была заведующей детским садом. В феврале 2024 года девушку назначили на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Супругом Хадижат стал Адам Алханов — сын Руслана Алханова, экс-главы МВД Чечни. В 2020 году у пары родилась дочка.