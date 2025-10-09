Основатель группы Kiss попал в ДТП в Лос-Анджелесе

По данным телеканала, музыкант был госпитализирован сразу после аварии. Однако, после прохождения необходимого медицинского обследования, его отпустили домой для дальнейшего восстановления. «Спасибо всем за добрые пожелания. Со мной все в полном порядке», — написал он в соцсети Х.