Отопление в Астане может подорожать на треть

Как сообщает телеканал, на публичных слушаниях представители компаний, поставляющих тепло, что теплоснабжение в столице самое дешевое по стране. Судя по презентации поставщиков тепла, работают они едва ли не себе в убыток. Тем временем расходы на зарплаты, покрытие кредитов, ремонт инфраструктуры постоянно растут, заявили в компании.
Новые тарифы еще не утвердили. У комитета по регулированию естественных монополий есть целый месяц на то, чтобы понять, насколько такой рост обоснован.
Между тем некоторые депутаты мажилиса уже оценили усилия поставщиков тепла по ремонту инфраструктуры.
«Знаете, вот я всегда скептически отношусь, что нужно менять инфраструктуру или устаревшее — ну делайте это за счет своей прибыли. Вот та прибыль, которую вы получаете, за счет нее выделяйте определенный процент на то, чтобы оставлять себе для развития; остальное направляйте на то, чтобы модернизировать эту инфраструктуру. Потом она будет вам приносить… Это же не делается все время — один раз сделайте, оно потом будет приносить вам больше дохода», — заявил депутат мажилиса Магеррам Магеррамов.