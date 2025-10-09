Отопление в Астане может подорожать на треть

«Знаете, вот я всегда скептически отношусь, что нужно менять инфраструктуру или устаревшее — ну делайте это за счет своей прибыли. Вот та прибыль, которую вы получаете, за счет нее выделяйте определенный процент на то, чтобы оставлять себе для развития; остальное направляйте на то, чтобы модернизировать эту инфраструктуру. Потом она будет вам приносить… Это же не делается все время — один раз сделайте, оно потом будет приносить вам больше дохода», — заявил депутат мажилиса Магеррам Магеррамов.