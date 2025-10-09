На Камчатке отменили уроки в школах из-за непогоды

В администрации уточнили, что Петропавловск-Камчатский находится в зоне влияния мощного циклона. По прогнозу синоптиков, его действие продлится до ночи 10 октября. В связи с этим, кроме школ, приостановлена работа секций и кружков в учреждениях дополнительного образования. Власти города призывают родителей и учеников внимательно следить за обновлениями информации, а также соблюдать меры предосторожности при выходе из дома.