Больше недели разыскивают пропавшего рыбака в Хабаровском крае

Обращение об оказании содействия в проведении поисковых мероприятий поступило от УМВД России по Нанайскому району, сообщает ИА AmurMedia.
По предварительной информации, 1 октября 2025 года 51-летний мужчина на деревянной моторной лодке выехал на рыбалку на реку Анюй вблизи села Арсеньево, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Вечером 7 октября из краевого центра в Арсеньево прибыла группа поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в составе 4 человек с 2 единицами техники и необходимым снаряжением.
8 октября спасатели обследовали более 18 квадратных километров акватории и 4 километра береговой линии с завалами.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сегодня поисковые работы продолжены.