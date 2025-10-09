Ричмонд
Дело уволенного за прогулы депутата Напсо: подробности

Уволенный за прогулы депутат Госдумы Напсо оформил недвижимость на свою мать.

Источник: Комсомольская правда

В решении Центрального районного суда Сочи об изъятии имущества экс-депутата Юрия Напсо содержится информация о том, что он перевел права на ряд незаконно приобретенных объектов недвижимости на своих ближайших родственников — мать, брата и жену.

Как заявил представитель Генпрокуратуры, Напсо разработал коррупционную схему, в рамках которой незаконно приобретал дорогую недвижимость и уклонялся от ее декларирования.

«Через них он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли», — следует из текста документа.

Ранее Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о передаче в государственную собственность около 60 активов Юрия Напсо. Одновременно в материалах дела отмечается, что члены его семьи до конца 2016 года были совладельцами «Мясокомбината “Туапсинский”».