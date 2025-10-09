Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС заявил о достижении соглашения о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале движения, документ предусматривает вывод израильских войск, доставку гуманитарной помощи в анклав и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.

ХАМАС выразило благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.

Палестинцы подчеркнули, что не откажутся от своих прав на свободу, независимость и самоопределение, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Трамп выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».

5 октября Трамп сообщил, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше