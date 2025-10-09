ХАМАС заявил о достижении соглашения о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Согласно заявлению, опубликованному в Telegram-канале движения, документ предусматривает вывод израильских войск, доставку гуманитарной помощи в анклав и обмен израильских заложников на палестинских заключенных.
ХАМАС выразило благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.
Палестинцы подчеркнули, что не откажутся от своих прав на свободу, независимость и самоопределение, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о подписании первого этапа мирного плана между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Трамп выразил уверенность, что эти шаги станут началом «прочного, надежного и вечного мира».
5 октября Трамп сообщил, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию.