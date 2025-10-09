Три крупнейших долгостроя сданы в Хабаровском крае

С 2018 года в пяти центрах экономического роста Хабаровского края выполнено более 570 мероприятий в рамках Единой президентской субсидии, на реализацию которых было направлено свыше 20 миллиардов рублей. В текущем году в крае завершено более половины всех запланированных мероприятий.