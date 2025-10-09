Три крупнейших долгостроя сданы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае удалось завершить три крупных долгостроя благодаря Единой президентской субсидии. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин на заседании Совета ДФО, где обсуждалось исполнение госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».
На федеральные средства были достроены палатный корпус противотуберкулезного диспансера, дамба Южного округа в Хабаровске и лечебный корпус Центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре. Глава региона отметил, что реализация программы ведётся в том числе через Единую президентскую субсидию, которая обеспечивает субъектам Дальнего Востока значительную финансовую поддержку.
«Ни одна другая федеральная программа не оказывает столь существенную помощь регионам округа», — подчеркнул Демешин.
С 2018 года в пяти центрах экономического роста Хабаровского края выполнено более 570 мероприятий в рамках Единой президентской субсидии, на реализацию которых было направлено свыше 20 миллиардов рублей. В текущем году в крае завершено более половины всех запланированных мероприятий.