Поэт Ницберг: Запад видит в России олицетворение утерянной Европой культуры

Россия для западной публики ассоциируется с подлинной культурой, где сохраняется понимание значения искусства.

Источник: Аргументы и факты

Поэт и переводчик Александр Ницберг, лауреат премии «Читай Россию» и Государственной премии Австрии, в беседе с ТАСС отметил, что многие жители западных стран испытывают симпатию к России, видя в ней хранителя культурных традиций, утраченных современной Европой.

По его словам, Россия для западной публики ассоциируется с подлинной культурой, где сохраняется понимание значения искусства.

«На Западе это понимание постепенно рассеивается, утрачивается. Люди, которые ходят в театр, на выставки, слушают музыку, читают поэзию, это понимают. Они открыты, видят, что на Западе все это распадается, и ищут, где подобное можно найти», — отметил поэт.

Ницберг подчеркнул, что Россия могла бы ответить на этот интерес, открывшись для культурного диалога. По его мнению, если государственные и общественные структуры будут поддерживать такие инициативы, искусство сможет стать объединяющей силой, способной сблизить народы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западная модель, основанная на концепции «мягкой силы» и инструментах влияния вместо полноценной культуры, стала уязвимым местом этого подхода.

