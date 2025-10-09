Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От −2 до +23 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 9 октября, в Астане, Алматы и Шымкенте обещают плюсовую температуру, но ночью в столице прогнозируют заморозки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 67% 765 мм рт. ст. +16°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

Жителям Астаны обещают ясную, солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра — 3,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.