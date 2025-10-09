От −2 до +23 градусов ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы будет облачно, но осадки не ожидаются. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 2 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.
Жителям Астаны обещают ясную, солнечную погоду. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до −2 градусов. Скорость ветра — 3,9 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается пасмурная погода, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 23 градусов, ночью опустятся до 7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.