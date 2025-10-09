В Петропавловске-Камчатском отменили уроки второй смены из-за циклона

С утра в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в некоторых местностях Елизовского и Усть-Большерецкого округов облачность принесла сильный дождь со снегом и местами мокрый снег. Ветер усилился до 18−23 метров в секунду, а в некоторых районах достигал 25−30 метров в секунду.