Жители Иркутска считают достойной пенсию в размере 48900 тысяч рублей

Жители Иркутска считают, что нормальная пенсия должна быть около 49 тысяч рублей.

Источник: Freepik

По данным одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны, жители Иркутска считают, что нормальная пенсия должна быть около 49 тысяч рублей. В октябре 2025 года они назвали сумму 48 900 рублей, что немного меньше, чем в феврале того же года (49 200 рублей).

«Достойная пенсия, по мнению россиян, — 49 800 тысяч рублей в месяц (+4% по сравнению с июнем 2024 года и +41% за 9 лет)», — привели данные в агенстве.

Люди в возрасте от 35 до 45 лет хотят самую большую пенсию — 51 500 рублей. Молодые люди до 35 лет оказались скромнее в запросах, они называют сумму 48 300 рублей. На ожидания также влияет образование. Те, у кого есть высшее образование, рассчитывают на 51 200 рублей. Граждане со средним профессиональным образованием готовы получать немного меньше — 50 100 рублей.

Самые высокие ожидания у москвичей (52 500 рублей) и петербуржцев (51 900 рублей). В числе городов, где люди хотят самую большую пенсию, также оказались Хабаровск, Владивосток и Тюмень.