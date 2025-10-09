Жители Иркутска считают достойной пенсию в размере 48900 тысяч рублей

Люди в возрасте от 35 до 45 лет хотят самую большую пенсию — 51 500 рублей. Молодые люди до 35 лет оказались скромнее в запросах, они называют сумму 48 300 рублей. На ожидания также влияет образование. Те, у кого есть высшее образование, рассчитывают на 51 200 рублей. Граждане со средним профессиональным образованием готовы получать немного меньше — 50 100 рублей.