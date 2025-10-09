Новосибирским пенсионерам обещают прибавку в 2026 году

Новосибирским пенсионерам обещают двойную индексацию пенсий в 2026 году, однако для многих это лишь формальность. По проекту федерального бюджета, первая прибавка поступит 1 февраля с учётом инфляции 2025 года (около 9%), вторая — 1 апреля, на основе данных Соцфонда. Об этом пишет Atas.info.
Социальные пенсии также вырастут: выплаты для инвалидов, детей-сирот и лиц без трудового стажа могут составить от 8 до 23 тысяч рублей. При этом средняя страховая пенсия по региону — 23 117 рублей, что формально выше прожиточного минимума (14 945 рублей), но многие получают значительно меньше.
Работа после выхода на пенсию в Новосибирске остаётся необходимостью: 17% пенсионеров продолжают трудовую деятельность, чаще всего охранниками, водителями, уборщиками и бухгалтерами. Доплаты действуют лишь для отдельных категорий — старше 80 лет или инвалидов I группы.
Эксперты отмечают, что даже с двойной индексацией пенсии не покрывают рост цен, и многие пожилые люди вынуждены подрабатывать, чтобы свести концы с концами.