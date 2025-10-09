Новосибирским пенсионерам обещают прибавку в 2026 году

Социальные пенсии также вырастут: выплаты для инвалидов, детей-сирот и лиц без трудового стажа могут составить от 8 до 23 тысяч рублей. При этом средняя страховая пенсия по региону — 23 117 рублей, что формально выше прожиточного минимума (14 945 рублей), но многие получают значительно меньше.