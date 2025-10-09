В Хабаровском крае собрали рекордный урожай гречихи

В Хабаровском крае завершилась уборка гречихи. В этом году аграрии собрали 830 тонн зерна этой культуры, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, когда было собрано 380 тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.