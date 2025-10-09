В Хабаровском крае собрали рекордный урожай гречихи

В Хабаровском крае завершилась уборка гречихи. В этом году аграрии собрали 830 тонн зерна этой культуры, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель, когда было собрано 380 тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Такой рост урожая стал возможен благодаря увеличению посевных площадей. В этом сезоне под гречиху отвели 678 гектаров. Основным производителем культуры в регионе остается сельхозорганизация «Спорос».
Гречиха является ценной культурой не только как пищевой продукт, но и как отличный медонос. Кроме того, ее выращивание благотворно влияет на состояние почвы, что важно для севооборота.
Всего в Хабаровском крае на сегодняшний день уже убрано 5,9 тысячи гектаров зерновых культур и намолочено 8,8 тысячи тонн зерна. Окончательные итоги уборочной кампании будут подведены в ноябре.