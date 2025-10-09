Стилист подсказала, какой выбрать свитер для идеального образа на осень

Свитер — вещь, которая никогда не выходит из моды, но выбирать его нужно с умом. Модель и цвет могут как подчеркнуть достоинства фигуры, так и прибавить лишние килограммы. Персональный стилист Евгения Гудошина в разговоре с KP.RU поделилась простыми правилами, которые помогут не ошибиться с покупкой.
— В первую очередь, учитывайте свои особенности фигуры и колорит. Не забывайте, что популярный сегодня бежевый идет далеко не всем, как и oversize. Объемные вязаные узоры визуально увеличивают, а гладкий трикотаж машинной вязки стройнит. Для фигур с бедрами шире плеч подойдут укороченные модели, — объяснила Гудошина.
По словам эксперта, в тренде сейчас натуральные материалы с небольшим добавлением синтетики, например шерсть с полиэстером в соотношении 80 на 20. Самыми комфортными остаются кашемир и шерсть с шелком. При этом важно помнить: свитеры с пришитыми воротничками, рукавами три четверти или «хомутом» уже вышли из моды.
Стилист также посоветовала, как носить свитер. Освежит образ белая футболка, надетая под низ, а заправленный край удлинит ноги. Укороченные модели гармонично смотрятся с брюками на высокой талии, а удлиненные — с легинсами. Такой простой прием поможет сделать любой образ современным и стильным.