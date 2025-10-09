Стилист подсказала, какой выбрать свитер для идеального образа на осень

Свитер — вещь, которая никогда не выходит из моды, но выбирать его нужно с умом. Модель и цвет могут как подчеркнуть достоинства фигуры, так и прибавить лишние килограммы. Персональный стилист Евгения Гудошина в разговоре с KP.RU поделилась простыми правилами, которые помогут не ошибиться с покупкой.