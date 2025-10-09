Булочка со смыслом: индийский портал рекордов прославил пянсе из Владивостока

Индийский портал рекордов Worldkings отметил уникальность пянсе — уличной еды родом из Владивостока — и рассказал о ней миру. Международный интерес к паровой булочке привлек внимание Представительства МИД России во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Сайт Worldkings (16+) — это индийский портал, который предоставляет информацию о мировых рекордах и стремится подчеркнуть их ценность, вдохновляя общество.
Представительство МИД России во Владивостоке заметило международный интерес к дальневосточной паровой булочке и поделилось публикацией индийского портала рекордов в своем Telegram-канале (18+).
В публикации портала рекордов говорится, что история появления пянсе началась вдали от Сеула или Пекина — в промышленных городах Дальнего Востока, где в начале XX века во Владивостоке и Хабаровске обосновалась корейская диаспора.
«Когда корейские мигранты прибыли в Сибирь и на Дальний Восток России, они привезли с собой частички родины: кимчи, рис и способы приготовления мантоу, традиционных корейских пельменей. Но в стране, где пшеничной муки было в изобилии, а риса не хватало, они адаптировались. Лепешки стали толще, мягче и начали напоминать хлеб. Готовившиеся на пару, а не на сковороде, с начинкой из приправленной свинины, капусты, а иногда и стеклянной лапши, эти новые блюда получили название “пянсе”», — сообщает индийский портал рекордов.
В современной России, особенно во Владивостоке, пянсе — обычное блюдо в киосках, на вокзалах и в прибрежных продуктовых лавках, сказано на портале. Там также отмечается, что местные жители едят его горячим, заворачивая мягкую булочку в бумагу, как сэндвич.
«Структура пянсе проста, но сытна. Тесто готовится из муки, воды и дрожжей, напоминая маньтоу или баоцзы, но чуть плотнее. В начинке пикантная сочность свинины сочетается с землистым хрустом капусты и лёгкой ноткой чеснока. При приготовлении на пару булочка становится пышной, сохраняя ароматный пар, который вырывается наружу с первым укусом. В отличие от баоцзы, пянсе часто приправлены более тонкими специями — скорее домашними, чем уличными, — что делает их одновременно сытными и нежными на вкус», — рассказывается в публикации.
Также отдельное внимание уделено «фьюжн-кухне», где пянсе занимает особое место. Авторы отмечают, что паровая булочка появилась естественным образом, в отличие от современных кросс-культурных блюд, рожденных в ресторанах или экспериментальных кухнях, и является воплощением истории.
«Оно представляет собой более сдержанную форму фьюжн: ту, которая не кричит об инновациях, а шепчет историю. Каждая паровая булочка хранит историю мигрантов, которые переосмыслили традиции, используя то, что у них было, превратив трудности в пищу», — говорится в публикации.
Отмечается, что сейчас пянсе постепенно покоряет сердца повсюду — не только в Сибири и на Дальнем Востоке.
«Сегодня, когда повара заново открывают для себя забытые блюда диаспор, пянсе постепенно завоёвывает признание за пределами Сибири. Некоторые переосмысливают его, добавляя кимчи или пряный тофу в соответствии с современными вкусами; другие остаются верны оригинальному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В любом случае, пянсе остается живым воспоминанием — мягким, теплым и скромным, но при этом полным смысла. Он напоминает нам, что еда в лучшем виде — это не просто изобретение. Это преемственность. Это дом, который можно носить на ладони», — подводит итог Worldkings.