«Сегодня, когда повара заново открывают для себя забытые блюда диаспор, пянсе постепенно завоёвывает признание за пределами Сибири. Некоторые переосмысливают его, добавляя кимчи или пряный тофу в соответствии с современными вкусами; другие остаются верны оригинальному рецепту, передаваемому из поколения в поколение. В любом случае, пянсе остается живым воспоминанием — мягким, теплым и скромным, но при этом полным смысла. Он напоминает нам, что еда в лучшем виде — это не просто изобретение. Это преемственность. Это дом, который можно носить на ладони», — подводит итог Worldkings.