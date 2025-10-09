Ученые из любопытства «разбудили» 40 000-летний вирус

Как передает Wionews, исследователи нагрели образцы замерзшей почвы, горных пород и льда, и микробы, которые считались «мертвыми», медленно начали оживать.
Образцы собрали в тоннеле вечной мерзлоты вблизи города Фэрбенкс, известного как «ледяное кладбище». В течение нескольких месяцев микробы, инкубированные при температуре от +3°C до +12°C, начали формировать биопленки — слизистые бактериальные слои, которые трудно уничтожить.
Хотя исследователи отмечают, что эти микроорганизмы «вероятно, не способны инфицировать людей», но они могут представлять экологическую угрозу, выделяя углекислый газ и метан, которые усиливают изменение климата.
Доктор Бригитта Эвенгорд, специалист по инфекционным болезням, предупреждает: вечная мерзлота может скрывать не только безопасные микробы.
Два, о которых мы знаем, что могут возникнуть из вечной мерзлоты, — это вирусы сибирской язвы и оспы; кроме этого, это ящик Пандоры.