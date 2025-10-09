Скорая помощь Хабаровска за девять месяцев выполнила более 46 тысяч вызовов

За первые девять месяцев 2025 года станция скорой медицинской помощи Хабаровска приняла и обработала 46 783 вызова. Рост сезонных заболеваний привел к тому, что количество вызовов в среднем достигло тысячи в неделю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Например, на одной только Кировской подстанции ежедневно совершается до ста выездов. С такой высокой нагрузкой успешно справляются шесть бригад медиков.
Врач-анестезиолог Владимир Скубко поделился, что работа на скорой требует полной самоотдачи. Медики сталкиваются с самыми разными случаями — от высокой температуры у пациентов до серьезных дорожных аварий. Один из спасенных пациентов рассказал, как доктор Скубко лично вынес его на спине с шестого этажа, когда тому потребовалась срочная помощь.
Для привлечения медиков на эту ответственную работу действуют меры государственной поддержки в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».