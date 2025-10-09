Скорая помощь Хабаровска за девять месяцев выполнила более 46 тысяч вызовов

Врач-анестезиолог Владимир Скубко поделился, что работа на скорой требует полной самоотдачи. Медики сталкиваются с самыми разными случаями — от высокой температуры у пациентов до серьезных дорожных аварий. Один из спасенных пациентов рассказал, как доктор Скубко лично вынес его на спине с шестого этажа, когда тому потребовалась срочная помощь.