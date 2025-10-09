В Хабаровске перенесли дату перекрытия улицы Павла Морозова

— В связи с длительной подготовкой к проведению работ по реконструкции канализационного коллектора ограничение движения запланировано с 16 по 19 октября 2025 года. Движение автотранспорта будет ограничено на участке улицы Павла Леонтьевича Морозова в границах улиц Оборонной и 65-летия Победы, — предупредили в МУП «Водоканал».