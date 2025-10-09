В Хабаровске перенесли дату перекрытия улицы Павла Морозова

Сроки перекрытия улицы Павла Леонтьевича Морозова изменились в Хабаровске. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», провести плановые работы по реконструкции напорного канализационного коллектора ранее намеревались с 9 по 12 октября, теперь специалисты зайдут на участок на неделю позже.
— В связи с длительной подготовкой к проведению работ по реконструкции канализационного коллектора ограничение движения запланировано с 16 по 19 октября 2025 года. Движение автотранспорта будет ограничено на участке улицы Павла Леонтьевича Морозова в границах улиц Оборонной и 65-летия Победы, — предупредили в МУП «Водоканал».
В учреждении объяснили, что дорога будет перекрыта не полностью, сужение полос движения запланировано на протяжении 200 метров.